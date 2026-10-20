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Ekonomi Gaziantep OSB’den dev yatırım
Ekonomi

Gaziantep OSB’den dev yatırım

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Gaziantep OSB’den dev yatırım

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB), günlük 250 bin metreküp nihai kapasiteye ulaşacak dev atıksu arıtma tesisi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB), günlük 250 bin metreküp nihai kapasiteye ulaşacak dev atıksu arıtma tesisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Dünyanın en büyük ikinci endüstriyel kapasiteli arıtma tesislerinden biri olarak planlanan projenin ilk etap ihalesi 30 Ekim 2026’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerinden Gaziantep’te, çevre kirliliğinin önlenmesi ve su kaynaklarının korunması amacıyla büyük bir yatırım hayata geçiriliyor. Gaziantep OSB tarafından yapılması planlanan Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi’nin ilk etabı günlük 125 bin metreküp kapasiteye sahip olacak. Proje tamamlandığında ise toplam kapasitenin 250 bin metreküpe ulaşması hedefleniyor.

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, projenin sanayi ve çevre açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, tesisin ileri arıtma teknolojileriyle donatılacağını söyledi. Şimşek, arıtılan suyun yeniden üretimde kullanılarak doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacağını ifade etti.

 

Tesiste gelişmiş fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma sistemlerinin yanı sıra ozonlama ve ileri filtrasyon teknolojileri kullanılacak. Bu sayede günlük 40 bin metreküp suyun geri kazanılarak sanayide yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.

Projenin sanayicilerin su maliyetlerini uzun vadede azaltması ve üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmesi bekleniyor. Aynı zamanda doğal su kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılması ve çevre dostu üretimin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Yatırımın Nizip Çayı, Samözü Deresi ve Hancağız Barajı çevresindeki su kalitesinin iyileştirilmesine de katkı sağlaması öngörülüyor. Özellikle sanayi kaynaklı atıksuların kontrol altına alınmasıyla bölgedeki çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

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