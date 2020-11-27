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Aktüel Gaziantep merkezli 3 ilde kaçak sigara operasyonu: 10 gözaltı
Aktüel

Gaziantep merkezli 3 ilde kaçak sigara operasyonu: 10 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:44:16 -
Gaziantep merkezli 3 ilde kaçak sigara operasyonu: 10 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 3 ildeki kaçak sigara operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şırnak'ta sigara kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerde yapılan aramada ise 26 bin paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin litre mazot ve santrifüj ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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