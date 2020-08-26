Gaziantep karavan turizminin merkezi olacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), “Türkiye’nin Karavan Park Haritası” preji için 38 şehir belirledi. İçinde Gaziantep’in de bulunduğu 38 ilde alternatif turizmi hareketlendirmeyi planlayan MÜSİAD, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaptı. Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi’nde (Allaben Göleti civarı) tatilciler için 16 karavan kapasitesi olan, doğa ile iç içe keyifli bir alan oluşturuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde ilgi çeken karavan turizminin Türkiye’de de ivme kazanması için yürütülen çalışmalar neticesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destekleriyle Gaziantep ile işbirliği yapıldı.

Karavan turizmi için belirlenen alan yaklaşık bin 500 metrekareden oluşuyor. Ayrıca 400 metrekare büyüklüğünde kapalı alanda da televizyon izleme odası, danışma, mutfak, çamaşırhane, engelliler için tuvaletler, duş bölümü, jenaretör odası ve depo alanları inşa edildi.

Söz konusu alanın işletmeciliğini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GAZİKÜLTÜR A.Ş.’nin üstleneceği belirtildi.