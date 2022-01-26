Gaziantep kamu çalışanları mesai saati 26 Ocak | Gaziantep mesai saatleri güncel
Kar yağışının etkili olduğu Gaziantep'te kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara yönelik mesai saati değişikliğine gidildi. Peki, Gaziantep bugün kamu çalışanları izinli mi?
Türkiye’nin büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altında. Gaziantep’te de kar etkisini sürdürüyor. Peki, Gaziantep’te kamu çalışanları izinli mi?
Gaziantep kamu çalışanları mesai saati 26 Ocak | Gaziantep mesai saatleri güncel
Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki aksaklıkların önüne geçmek için kamuda mesai saatlerinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak düzenlendiği bildirdi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki aksamaların önüne geçmek için 26-27-28 Ocak tarihlerinde kamuda mesai saatlerinin 10.00-12.30 13.00-16.00 olarak düzenlendiğini belirtti.
Gül, zorunlu olmadıkça bir süre araç kullanılmamasını da istedi.