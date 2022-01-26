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Yaşam Gaziantep kamu çalışanları mesai saati 26 Ocak | Gaziantep mesai saatleri güncel
Yaşam

Gaziantep kamu çalışanları mesai saati 26 Ocak | Gaziantep mesai saatleri güncel

Kar yağışının etkili olduğu Gaziantep'te kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara yönelik mesai saati değişikliğine gidildi. Peki, Gaziantep bugün kamu çalışanları izinli mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-26 09:22:00 -
Gaziantep kamu çalışanları mesai saati 26 Ocak | Gaziantep mesai saatleri güncel

Türkiye’nin büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altında. Gaziantep’te de kar etkisini sürdürüyor. Peki, Gaziantep’te kamu çalışanları izinli mi?

Gaziantep kamu çalışanları mesai saati 26 Ocak | Gaziantep mesai saatleri güncel

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki aksaklıkların önüne geçmek için kamuda mesai saatlerinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak düzenlendiği bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki aksamaların önüne geçmek için 26-27-28 Ocak tarihlerinde kamuda mesai saatlerinin 10.00-12.30 13.00-16.00 olarak düzenlendiğini belirtti.

Gül, zorunlu olmadıkça bir süre araç kullanılmamasını da istedi.

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