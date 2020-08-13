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Gaziantep ilimizde de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ek tedbirler getirildi!

Koronavirüs vakalarında artış nedeniyle Gaziantep Valiliğince 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ek tedbirler alındı. İşte Gaziantep'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için alına ek tedbirler...

Yeniakit Publisher
2020-08-13 23:08:00 -
Gaziantep ilimizde de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ek tedbirler getirildi!

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Gaziantep Valiliğince 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığını korumak amaçlı ek tedbirler alındı. Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile alınan ek tedbirleri duyurdu.

Dügüne gitme yasağı!

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne, babaanne hariç olmak üzere 65 yaş ve üzeri vatandaşların düğünlere katılmasının yasaklandığını duyurudu.

Toplu taşıma ve pazarlara gitme yasağı!

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için toplu taşımalarda bulaş riskinin çok olduğu sabah 07.00 ile 10.00 saatleri arasında ve akşam 17.00 ile 20.00 saatleri arasında toplu taşıma kullanımı yasaklandı. Ayrıca saat 18.00'dan sonra sebze/meyve pazarlarına gitmeleride yasaklanmıştır.

 

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