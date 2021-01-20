Gaziantep FK'yi farklı geçen Çaykur Rizespor 5 maç sonra kazandı

12. dakikada Maxim'in soldan ceza yayı üzerine yerden pasında Kenan Özer'in düzeltip vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

21. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Fernando'nun soldan ceza sahası içerisine ortasında Melnjak topu boş pozisyonda Abdullah Durak'a indirdi. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.

32. dakikada kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle maçın hakemi Halis Özkahya karşılaşmanın kırmızı topla devam etmesine karar verdi.

42. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol taraftan Fernando'nun ceza sahası içerisine ortasında Doğan Erdoğan göğsü ile topu boş pozisyondaki Skoda'nın önüne indirdi. Bu futbolcunun yerden seken topa bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

49. dakikada ceza yayı üzerinde Donsah'ın sert şutunda kaleci Günay Güvenç'ten seken top Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun savunmadan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Günay Güvenç bu kez yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

53. dakikada Fernando'nun ortasında ceza sahası içerisinde Djilobodji'nin topa elle müdahalesini VAR uyarısı ile izleyen maçın hakemi Halis Özkahya, penaltı kararı verdi.

55. dakikada Skoda'nın penaltı vuruşunda kaleci Günay Güvenç köşeyi doğru tahmin etmesine rağmen top filelere gitti: 2-0

62. dakikada Fernando'nun defansın arkasına pasında iyi hareketlenen Samudio'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra aşırtmak istediği topu kaleci Günay Güvenç, son anda parmaklarının ucu ile çelmeyi başardı.

75. dakikada kar yağışı nedeni ile saha çizgileri maçın hakemi Halis Özkahya'nın uyarısı ile görevliler tarafından yeniden çizildi.

85. dakikada Donsah'ın defansın arkasına pasında hareketlenen Michalak'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya vuruşunda top yandan auta çıktı. Pozisyonu VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen maçın hakemi Halis Özkahya penaltı kararı verdi.

88. dakikada penaltı atışını kullanan Samudio, topu filelere gönderdi: 3-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Çaykur Rizespor: 3 - 0 :Gaziantep FK

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Sönmez

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Talbi, Selim Ay, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah, Doğan Erdoğan (Dk. 77 Sabo), Fernando (Dk. 65 Michalak), Samudio (Dk. 90+2 Jovancic), Skoda (Dk. 90+1 Kemal Rüzgar)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Olkowski, Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural (Dk. 78 Morais), Maxim (Dk. 57 Dicko), Mirallas (Dk. 29 Furkan Soyalp), Kozulj (Dk. 78 Andre), Kenan Özer (Dk. 58 Souza), Muhammet Demir

Goller: Dk. 42 ve 55 (penaltıdan) Skoda, Dk. 88 Samudio (P) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Djilobodji, Dk. 88 Günay Güvenç (Gaziantep FK)