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Spor Gaziantep FK'de skandallar zinciri! Taraftarı çileden çıkaran o kararın ardından felaket geldi!
Spor

Gaziantep FK'de skandallar zinciri! Taraftarı çileden çıkaran o kararın ardından felaket geldi!

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Gaziantep FK'de skandallar zinciri! Taraftarı çileden çıkaran o kararın ardından felaket geldi!

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Erzurumspor FK’ye 3-1 mağlup olan Gaziantep FK’de kötü gidişat engellenemiyor. Taraftarı önünde yine puan kaybı yaşayan kırmızı-siyahlı ekibin ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükselirken, kan değişiminin de çare olmadığı görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ye 3-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Teknik direktörlük görevine getirilen Orhan Ak, şu ana kadar takımıyla galibiyet alamadı.

5 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR

Sezona Corendon Alanyaspor beraberliğiyle başlayan kırmızı-siyahlılar, ilk 4 haftada Eyüpspor ve Göztepe'yi mağlup ederken Çaykur Rizespor'a yenildi. Gaziantep temsilcisi, 5. haftadaki Fenerbahçe beraberliğinin ardından çıktığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Ligde son galibiyetini 4. haftada Göztepe karşısında elde eden Gaziantep temsilcisi, bu müsabakanın ardından çıktığı 5 maçta 3 puanla tanışamadı.

Bu süreçte Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Gaziantep ekibi, Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, RAMS Başakşehir'e 2-1 ve son olarak Erzurumspor FK'ye 3-1 yenildi. Kırmızı-siyahlılar, galibiyet elde edemediği 5 maçlık süreçte rakip fileleri 2 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü. Gaziantep FK, bu sezon taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi.

 

3 PUANLARIN TAMAMI DEPLASMANDA

Bu sezonki 2 galibiyetini de deplasmanda elde eden Gaziantep FK, dış sahada oynadığı 4 karşılaşmada 6 puan topladı. Ligde geride kalan 9 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, 9 gol atıp kalesinde 15 gol görerek 8 puanda kaldı. Gaziantep temsilcisi, ligin 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

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