Gaziantep FK'de koronavirüs şoku

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ve futbolculardan Muhammet Demir ile Vetrih'in Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımıza, Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi yapılan covid-19 testlerinde teknik direktörümüz Erol Bulut ile futbolcularımızdan Muhammet Demir ve Amedej Vetrih'in test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır.

Oyuncularımızın ve teknik direktörümü Erol Bulut'un sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreci ile ilgili protokoller dahilinde başlatılmıştır."