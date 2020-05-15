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Spor

Gaziantep FK'de karantinadan çıkan oyuncular antrenmanlara başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:48:21 -
Gaziantep FK'de karantinadan çıkan oyuncular antrenmanlara başladı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Marius Sumudica'nın karantinada bulunması nedeniyle antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde gerçekleştirildi.

Takımın birer saat arayla 2 grup halinde gerçekleştirdiği idmanların ana bölümünde pas ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

Yurt dışından döndükten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 günlük karantinada olan futbolcular Kana Bıyık, Günay Güvenç ve Diarra da bu süreci tamamlayarak idmanlara dahil oldu. Yurttan ayrıldıktan sonra Kovid-19 testine tabi tutulan oyuncular, sonuçlarının negatif gelmesiyle birlikte takımla çalışmalara başladı.

Ayrıca kondisyoner Ciprian Moscu da karantina sürecinin ardında bugün görevine döndü.


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