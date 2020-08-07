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Spor

Gaziantep FK'de ikinci yarının yıldızı: Alexandru Maxim

Geride kalan sezonun devre arasında kiralık olarak Gaziantep ekibine dahil olan Rumen oyuncu, gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağladı - Ligin ikinci yarısında 15 maça çıkan ve bin 293 dakikaya 7 gol sığdıran Maxim, attığı gollerin 5'ini salgın sonrasında kaydetti - Gaziantep ekibi, tecrübeli orta sahayla yola devam edebilmek için transfer görüşmelerini sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:14:30 -
Gaziantep FK'de ikinci yarının yıldızı: Alexandru Maxim

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Gaziantep Futbol Kulübü'nün devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından kiraladığı Alexandru Maxim, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla takımının yıldızlaşan isimlerinden biri oldu.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, devre arasında orta sahayı güçlendirmek için Maxim'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Gaziantep'e geldiği ilk hafta formayı sırtına geçiren Rumen oyuncu, hemen hemen her maçta takımın ileri uçta etkili ataklar geliştirmesine öncülük etti.

Sezonun ikinci yarısında 15 maça çıkıp bin 293 dakika sahada kalan Maxim, skor anlamında da takımına katkılar sağladı.

15 maça 7 gol sığdıran Maxim, pandemi sonrasında da takımının yenilmezlik serisi elde etmesinde etkili oldu.


- Pandemiden sonra kendini buldu


Maxim'in gol attığı maçlarda Gaziantep ekibi sahadan puansız ayrılmazken, tecrübeli oyuncu attığı gollerin 5'ini pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından kaydetti. Rumen oyuncu, salgın öncesindeki 2 golünü ise Sivasspor'a attı.

Maxim'in gol attığı maçlardaki skor tablosu ise şöyle oluştu:


Hafta KarşılaşmaSkor Maxim golü Alınan puan
20 Gaziantep FK-Sivasspor 5-1 4. ve 44. dakika 3
27 Gaziantep FK-Ankaragücü 1-1 25. dakika (Maçın ilk golü) 1
28 Galatasaray-Gaziantep FK 3-3 90+12. dakika (Maçın son golü) 1
31 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor 3-1 87. dakika (Takımının ilk golü 3
32 HES Kablo Kayserispor-Gaziantep FK 1-1 63. dakika (Maçın ilk golü) 1
33 Gaziantep FK-Kasımpaşa 2-2 79. dakika (Maçın son golü) 1


- Transfer görüşmeleri sürüyor


Gaziantep ekibi, yeni sezonda da Maxim'i kadrosunda tutmak istiyor.

Mainz 05 ile görüşmelerini devam ettiren Gaziantep FK yönetimi, bu ay başlayacak yeni sezon hazırlıklarına kadar Maxim'in durumunu çözmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Marius Sumudica da daha önceki açıklamalarında "Çok fazla transfer yapmak istemiyorum. Transferden önce Maxim ve Kayode'nin durumunu çözmek istiyorum. Çünkü bizimle devam etmelerini istiyorum." diyerek Maxim'den övgüyle bahsetmişti.

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