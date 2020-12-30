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Spor Gaziantep FK'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
Spor

Gaziantep FK'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:23:21 -
Gaziantep FK'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, top kapma ve pas oyunu ağırlıklı gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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