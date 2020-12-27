  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gaziantep FK'dan Alanyaspor'a darbe
Spor

Gaziantep FK'dan Alanyaspor'a darbe

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK evinde Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek zirve yarışına ortak oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:51:00 -
Gaziantep FK'dan Alanyaspor'a darbe

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekip 9. dakikada Nouha Dicko'nun golüyle öne geçti. 26. dakikada Amedej Vetrih kendi ağlarını havalandırdı. 29'da Muhammet Demir, 60'da Alexandru Maxim fileleri sarstı. Bu gollerin asistleri Belçikalı yıldız Kevin Mirallas'tan geldi.

Zirve yarışına ortak oldular

Alınan bu sonucun ardından Gaziantep FK 27 puanla 3. sıraya yükseldi, 14 maç oynayan Gaziantep FK'nın yenilmezlik serisi ise 13 maça çıktı. Alanyaspor ise 27 puanda kalarak son 6 haftada 4. yenilgisini aldı.Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir konuştu, sosyal medyada fenomen oldu! İşte Karga Şakir…
Medya

Bir konuştu, sosyal medyada fenomen oldu! İşte Karga Şakir…

Pendik’te papağan gibi konuşan kargayı görenler şaşkına dönüyor. Sosyal medyada paylaşılan karganın videoları izlenme rekoru kırdı...
Muhalefetin belediyelerinde skandallar bitmiyor... İşte CHP-İP ittifakında kriz çıkaran imar rantı çekişmesi!
Gündem

Muhalefetin belediyelerinde skandallar bitmiyor... İşte CHP-İP ittifakında kriz çıkaran imar rantı çekişmesi!

Bolu’da CHP ile İYİ Parti arasında kriz çıkaran imar dosyasının detayları ortaya çıktı. CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çivril Mahalles..
'27 Aralık saat 11.00'ı bekleyin' demişlerdi! TOGG'dan açıklama geldi
Otomotiv

'27 Aralık saat 11.00'ı bekleyin' demişlerdi! TOGG'dan açıklama geldi

Dün Türkiye'nin yerli otomobili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni Ligde 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11.00'i bekley..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay