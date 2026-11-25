Gaziantep FK'da Amed Sportif alarmı! Volkan Demirel tempoyu artırdı
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlamaya hazırlanan Gaziantep FK, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla zorlu mücadelenin taktik provasını yaptı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.