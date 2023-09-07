Gaziantep FK'da 2. Sumudica dönemi resmen başladı

Gaziantep Futbol Kulübü, takımın başına getirdiği Rumen teknik adam Maruis Sumudica için imza töreni düzenledi. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı imza töreni ile Marius Sumudica bir yıllık sözleşmeye imza atarak resmen göreve başladı. Daha önce 2019-2021 yılları arasında kırmızı-siyahlıların teknik direktörü olarak görev yapan Marius Sumudica, takımdan ayrıldığı süreci hatırlatarak, "Geçmişte yaşanan bazı olumsuzluklar için tekrar özür diliyorum, yeniden evime döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

"Camiamıza yeni heyecan katabilmek adına Sumudica ile anlaştık"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Özellikle deprem sürecinde takıma önemli katkıları olan Erdal hocamıza emekleri için gönülden teşekkür ediyoruz. Camiamıza yeni heyecan katabilmek adına geçmişte önemli başarılar kazanmış Rumen teknik adam Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaştık. Zaman zaman yaptığı bazı hareketler şehrimizi üzmüştü ancak kendisiyle görüşmeye başladığımız andan itibaren yaşanan olumsuzluklara dair pişmanlığına ben şahidim. Kendisi de bizlere başarılı odaklı bir çalışma sözü verdi. Hep birlikte başarılı olmak için gereken mücadeleyi vereceğiz. Bu anlaşmanın şehrimize ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Herkesten daha önce olanlardan ötürü özür dilemek istiyorum"

Konuşmasına daha önce yaşananlar için özür dileyerek başlayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Benim için buraya gelmek kolay bir karar değildi. Kalbim açık bir şekilde buraya döndüm. Ben buradayken Gaziantep’e her şeyimi vermeye çalıştım. Güçlü bir ekip güçlü bir takım oluşturduk. Bir röportajda şaka yapmak istemiştim. Bu röportajın bu kadar konu olacağını problem olacağını düşünmemiştim. Tabii daha sonra şehirde bu şakaya karşı bir hassasiyet oluştu. Daha sonra herkesten şehirden, taraftardan, kulüpten özür diledim ama çok geçti. Olanlardan sonra hem Sumudica kaybetti hem Gaziantep kaybetti. Sadece profesyonel anlamda bahsediyorum. O an ayrıldığımda yanılmıyorsam 3. sıradaydık. Çok büyük bir şanstı bizim için. Belki Avrupa kupalarına gidebilirdik. Ben de bir yandan o şakayı bir hata olarak kabul ettim. Tekrardan herkesten olanlardan ötürü özür dilemek istiyorum. Şehirden, ailelerimizden, herkesten" dedi.

"Buraya gelmek benim için de büyük bir risk"

Gaziantep'e gelerek büyük bir risk aldığını ve bu riski bile bile geldiğini belirten Sumudica, "Burada daha önce çalışan teknik direktörlerle ilgili hocalarla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Çünkü doğru bir şey değil. Size şunu söylemek istiyorum. Buraya gelmek benim için de büyük bir risk. Şu anda bir takım alıyorum ama nasıl hazırlandığını bilmediğim bir takım alıyorum. Hiçbir transfer yapmadım. Sadece daha önce çalıştığım 4-5 futbolcuyu tanıyorum. Başkana da çok inanıyorum. On dakikada ikna etti beni buraya gelmem için. 3-4 tane daha takviye yapacağız transfer için. Yeni gelecek takviye futbolcularla beraber bu seneki hedefimiz iyi bir futbol oynamak. Tabi taraftarı da stada çekmek istiyoruz. Tabi şu anda düşmeyi aklımdan bile geçirmiyorum. 20 yıllık bir kariyere sahibim ve hiçbir takımda düşmedim. Bu Antep’te de olmayacak" diye konuştu.

"Tekrardan evime döndüğüm için de mutluyum"

Gaziantep'i evi olarak gördüğünü ve tekrar evine döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Rumen çalıştırıcı, "Buraya geldim çünkü Antep benim evim. Her zaman kalbimde. Para önemli değil. Eğer bekleseydim Arabistan tarafından daha iyi teklifler alabilirdim. Ama 3 yıl önce burada bir kitap açtım ve o kitabı kapatmadım. O hikayeyi bitirmek için geldim. Burada ekibimle elimden gelenin en iyisini yapacağım. Mutlu olacağız. Sadece sahada konuşacağız. Çünkü bir hoca sadece sahada sonuçları alınca konuşur. Artık farklı bir Sumudica bulacaksınız. Tabi daha önceden sürekli oynayan dans eden Sumudica’yı bulmayacaksınız tekrardan. Çünkü çok değiştim. Sadece futbola odaklanmak istiyorum. Futbola bir şey verirseniz futbol da size her şeyi verir. Çok mutluyum burada olmaktan. Tekrardan evime döndüğüm için de mutluyum. Sonuçlara odaklanacağız" dedi.

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"Elimde sihirli değnek yok ama amacım iyi futbol oynamak"

Takımın durumu ile ilgili de konuşan ve iddialı açıklamalar yapmaktan çekinen tecrübeli teknik adam, "Parantez açmak istiyorum. Ben Guardiola yada Mourinho değilim. Yarın her şeyi değiştirmek için sihirli bir değnek yok elimde. Ama bu takım iyi futbol oynayacak. Her şeyini sahaya verecek. Benim literatürümü anlamayan sahanın dışında kalacak. Tabi risk alamayız. Burada herkes ününü, şanını kaybeder. Futbolcular anlamalı bunu. Buraya bir hoca geldi. Onların ihtiyacı olan bir hoca ve onların da her şeyini sahada vermeleri gerekiyor. Tabi maaşı bir ay alıp cebine koymak çok kolay. Ben bunu sevmiyorum. Benim için geçerli bir şey değil bu. Bir gemi gibi düşünün hepimiz aynı gemideyiz. Kürek çekmeyen geminin dışında kalır. Bu gün hemen başlamak istiyorum. Zaman kaybetmek istemiyorum. Her geçen gün zaman kaybediyoruz" şeklinde konuştu.