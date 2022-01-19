Süper Lig’de 22.hafta maçları 18 Ocak Salı günü başladı. Haftanın önemli maçlarından Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi. Peki, maç ne zaman oynanacak?

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Gaziantep-Yeni Malatyaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi. Konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama geldi. TFF’den yapılan açıklamada, “Süper Lig'in 22. haftasında 18.01.2022 Salı günü saat 17.00'de başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ikinci devre öncesinde hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi sebebiyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda daha sonra ilan edilecek tarihte oynanacak.

Bu karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle, daha önce açıklanan program gereği 21 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındı” denildi.