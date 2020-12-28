  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, kariyer rekorunu geliştiriyor
Spor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, kariyer rekorunu geliştiriyor

Teknik direktörlük kariyerinde çok kez yenilmezlik serisi yakalayan Marius Sumudica, Gaziantep FK ile çıktığı son 13 lig maçını kaybetmeyerek önemli bir başarıya imza attı - Şampiyonluk yaşadığı Romanya kulübü Astra Giurgiu ile en uzun yenilmezlik serisini 9 maç olarak elde eden Rumen teknik adam: - "İstatistik olarak elbette başarılı olmak beni mutlu ediyor ancak bu başaramadıklarımız konusunda daha da hırslandırıyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:14:26 -
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, kariyer rekorunu geliştiriyor

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, ligde yakaladığı 13 maçlık yenilmezlik serisiyle bu alandaki kariyer rekorunu önemli bir seviyeye taşıdı.

Başarılı bir grafik çizen Rumen teknik adamın yönetimindeki Gaziantep FK, dün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u yenerek, yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

Taraftarını sevindiren sonuçlar elde eden Sumudica, kariyeri açısından da oldukça verimli bir sezon geçiriyor.

Kariyeri boyunca 5 maçtan uzun yenilmezlik serisi yakaladığı istatistikler baz alındığında Rumen çalıştırıcı, 12. kez 5 maçtan uzun yenilmezlik serisi elde etti. Ancak en uzun seriyi ise bu sezon Gaziantep FK ile (13 maç) yakalayan Sumudica, puan ortalaması açısından da kariyerindeki etkili bir istatistiği elde etti.

Sumudica, şampiyonluk yaşadığı Romanya kulübü Astra Giurgiu ile en uzun yenilmezlik serisini 9 maç olarak elde etmişti.

Rumen hocanın kariyerindeki yenilmezlik serileri şöyle:

Sezon Takım Serinin başladığı hafta Kaç maç yenilmedi Topladığı puan
2020-21 Gaziantep FK 2. 13 27
2019-20 Gaziantep FK 27. 8 14
2019-20 Gaziantep FK 2. 5 11
2018-19 Al-Shabab 11. 8 18
2018-19 Al-Shabab 1. 5 9
2017-18 Kayserispor 9. 8 19
2017-18 Kayserispor 2. 6 17
2016-17 Astra Giurgia 19. 9 25
2016-17 Astra Giurgia 12. 5 9
2015-16 Astra Giurgia 28. 7 19
2015-16 Astra Giurgia 3. 6 16
2014-15 Astra Giurgia 8. 6 8


- Gaziantep istatistikleri başarılı


Sumudica'nın Gaziantep ekibiyle yakaladığı başarısı, istatistiklerde de ön plana çıkıyor.

Ligin son 13 maçında yenilmeyen Gaziantep ekibi, son 4 maçında da puan kaybı yaşamadı. Evinde en son mağlubiyeti geçen sezonun 18. haftasında, 18 Ocak'ta Fenerbahçe ile yaptığı ve 2-0 kaybettiği karşılaşmada yaşayan kırmızı-siyahlılar, bu maçtan sonra sahasında oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 7 de beraberlik elde etti.

Gaziantep ekibi, son dönemlerde rakip kalede de oldukça etkili bir grafik yakaladı.

Ligde son 22 maçta rakip kalelere en az 1 gol bırakan kırmızı-siyahlılar, en son geçen sezonun 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada gol atamadı. Deplasmanda oynanan ve 1-0 yenildiği müsabakadan sonra çıktığı 22 maçta rakip kalelere 40 gol bırakan Gaziantep temsilcisi, 25 gole de engel olamadı.


- Sumudica mutlu


Sumudica, AA muhabirine, her zaman daha büyük başarılar için çalışan bir anlayışa sahip olduğunu ifade etti.

Futbolda hiçbir zaman kazanacak başarıların bitmeyeceğini anlatan Sumudica, şunları kaydetti:

"Kendini geliştirebilmek ve daha iyi bir takım yaratabilmek adına yoğun mesai harcıyorum. Kariyerimde her zaman imkansız denilen şeyleri başarabilmek için mücadele ettim. Sahada ailemden birisi olsa dahi bu mücadelemden asla geri adım atmam. İstatistik olarak elbette başarılı olmak beni mutlu ediyor ancak bu başaramadıklarımız konusunda daha da hırslandırıyor. Ben bu şehri ve takımı çok seviyorum, zor günlerde yaşadık ancak şu an geldiğimiz noktada burada emeği olan herkes için gurur duyulacak bir tablo. Türkiye benim ikinci vatanım ve burada başarılı olmaktan dolayı çok mutluyum."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü yazardan dikkat çeken iddia: Yeni yıl o seviyeleri getirebilir
Ekonomi

Ünlü yazardan dikkat çeken iddia: Yeni yıl o seviyeleri getirebilir

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından aranırken, Fxempire yazarı Mark Mead..
Dr. Fauci'den kan donduran koronavirüs açıklaması
Korona Virüs

Dr. Fauci'den kan donduran koronavirüs açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüs salgınında "en kötüyü he..
İlber Ortaylı kendini böyle savundu! 'Taciz' iddialarına bakın nasıl yanıt verdi
Gündem

İlber Ortaylı kendini böyle savundu! 'Taciz' iddialarına bakın nasıl yanıt verdi

Tarihçi İlber Ortaylı, sunucu Cansu Canan Özgen ile Instagram üzerinden yaptığı yayın sonrası, kameranın kapandığını düşünerek Özgen’e “Maşa..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay