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Spor Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp'ten sevindirici haber
Spor

Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp'ten sevindirici haber

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan ve hastanede kontrol altında tutulan oyuncunun önemli bir sağlık problemi bulunmadığı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 18:33:54 -
Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp'ten sevindirici haber

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK'nin Süper Lig'de bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada sakatlanarak hastaneye kaldırılan ev sahibi ekip oyuncusu Furkan Soyalp'in ciddi bir sağlık probleminin bulunmadığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşamasının ardından hastanede kontrol altında tutulan Furkan Soyalp'in kısa süre içinde taburcu edileceği belirtildi.

Oyuncuya sahada ilk olarak sağlık ekibince müdahalede bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Oyuncumuz daha sonra stadyumda bulunan ambulans ile hastaneye kaldırılmıştır. Kafa travması yaşayan Furkan Soyalp'in yapılan tetkiklerinde herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır. Oyuncumuz, akşam saatlerine kadar hastanede gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilecektir. Furkan Soyalp'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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