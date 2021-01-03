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Spor Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 16:33:29 -
Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Salı günü konuk edeceği MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştığı idmanda, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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