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Spor

Gaziantep FK, Galatasaray deplasmanında

Yeniakit Publisher
2020-06-20 09:32:58 -
Gaziantep FK, Galatasaray deplasmanında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde 33 puana sahip, geçen haftayı 9. sırada tamamlayan Gaziantep FK, İstanbul deplasmanında puan alarak alt sıralarla olan farkı açmayı hedefliyor.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Galatasaray deplasmanında kart cezası nedeniyle sol bek oyuncusu Juinor Morais'ten yararlanamayacak. Kırmızı-siyahlı ekipte, Morais dışında eksik bulunmuyor.


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