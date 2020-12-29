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Spor Gaziantep FK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Gaziantep FK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:09:40 -
Gaziantep FK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyen futbolcular, takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

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