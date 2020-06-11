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Spor

Gaziantep FK, Ankaragücü’ne hazırlanıyor

Gaziantep Futbol Kulübü, pazar günü oynanacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 21:35:05 -
Gaziantep FK, Ankaragücü’ne hazırlanıyor

Gaziantep Futbol Kulübü, pazar günü oynanacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.


Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ligin 27. haftasında, 14 Haziran Pazar akşamı saat 21.00’de karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanı ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ana bölümde ise gruplar halinde ayak tenisi turnuvası gerçekleştirildi.


Antrenmanı, Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Demsoy da takip etti.


Kırmızı-siyahlılar, Ankaragücü maçı öncesi son antrenmanını 12 Haziran Cuma günü gerçekleştirecek.

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