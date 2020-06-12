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Spor

Gaziantep FK - Ankaragücü maçı öncesi basın mensuplarına korona testi yapıldı

Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:46:55 -
Gaziantep FK - Ankaragücü maçı öncesi basın mensuplarına korona testi yapıldı

Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK-Ankaragücü mücadelesini takip edecek basın mensuplarına korona virüs testi yapıldı.


Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig’de maçlar tekrar başlıyor. Bugünden itibaren başlayacak olan ve TFF’nin yayınladığı ’Futbola Dönüş Protokolü’ çerçevesinde seyircisiz oynanacak olan karşılaşmalarda sınırlı sayıda görev alacak olan basın mensupları da korona virüs testine tabi tutuluyor. Kurallara göre her maçtan 2 gün önce yapılması gereken testler Gaziantep’te de yapıldı.


Bu kapsamda, Gaziantep Kalyon Stadı’nda 14 Haziran 2020 Pazar günü saat 21.00’da oynanacak olan Gaziantep FK-Ankaragücü maçını takip edecek basın mensupları, Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne gelerek tek tek korona virüs testine tabi tutuldu.


Korona virüs testinden geçen basın mensuplarının sonuçlarının negatif çıkması halinde maçları takip etmelerine izin verileceği vurgulandı.

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