Gaziantep Büyükşehir'den Halep'te 10 bin kişilik iftar verdi

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halep Valisi Azzam Al Gharib ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber katıldı. İftar organizasyonu, iki şehir arasındaki kardeşlik bağının Ramazan ayının manevi ikliminde yeniden pekiştirildiği bir buluşmaya sahne oldu.

Kurulan “Kardeşlik Köprüsüyle Sofralar Bir, Dualar Bir” iftar sofrasında Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu öne çıktı. Aynı ekmeğin bölüşüldüğü, aynı duaya amin denildiği iftar programında farklı yaş gruplarından vatandaşlar bir araya geldi.

RAMAZAN AYI BOYUNCA HERGÜN 1000 KİŞİLİK İFTAR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yalnızca iftar programıyla sınırlı kalmayarak sosyal destek çalışmalarını Ramazan ayı boyunca sürdürecek. Bu kapsamda Halep ile İdlip arasındaki yetimler kampına ve ihtiyaç sahiplerine Ramazan sonuna kadar her gün 1000 kişilik iftar yemeği ulaştırılacak. Hazırlanan yemekler düzenli olarak bölgeye sevk edilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Gerçekleştirilen organizasyon ve sürdürülen destek çalışmalarıyla Ramazan ayının manevi atmosferinin güçlendirilmesi, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının canlı tutulması hedefleniyor.