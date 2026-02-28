  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşgalci İsrailli Bakandan alçak tehdit: İran’ı destekleyenin başını keseriz İşte siyonistin gerçek yüzü bu! İran uranyum zenginleştirmeyi sıfırlamayı kabul ettiği halde vurdular! ABD - İsrail terörü okulu hedef aldı! Çok sayıda öğrenci öldü DMM’den sosyal medya provokatörlerine yalanlama Paylaşılan görüntüler dezenformasyon amaçlı Genel başkan adayıydı, İP’ten koptu! Mehmet Tolga Akalın, istifa etti! Partinin foyasını pazara çıkardı Başkentin şehremini mi, sokak ağzı mı? Mansur Yavaş’tan skandal sözler: ‘Ankara’ya kedi mi seçseydik?’?’ Siyonist McDonald’s, Hatay’da 1000 kişilik iftar ve çocuklara oyuncak veriyor! Soykırım destekçisi McDonald’s şovuna kim izin veriyor! ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında tepki Hastanede isim benzerliği faciası: Yanlış ilaç verilen kadın entübe edildi! Axios iddia etti: Hamaney ve Pezeşkiyan’a suikast düzenlendi
Oruç Gaziantep Büyükşehir'den Halep'te 10 bin kişilik iftar verdi
Oruç

Gaziantep Büyükşehir'den Halep'te 10 bin kişilik iftar verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gaziantep Büyükşehir'den Halep'te 10 bin kişilik iftar verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Halep’te mübarek Ramazan ayı dolayısıyla “Kardeşlik Köprüsüyle Sofralar Bir, Dualar Bir” programıyla 10 bin kişilik iftar sofrası kurdu, iftar sofrasında binlerce kişi aynı anda orucunu açtı.

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halep Valisi Azzam Al Gharib ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber katıldı. İftar organizasyonu, iki şehir arasındaki kardeşlik bağının Ramazan ayının manevi ikliminde yeniden pekiştirildiği bir buluşmaya sahne oldu.

Kurulan “Kardeşlik Köprüsüyle Sofralar Bir, Dualar Bir” iftar sofrasında Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu öne çıktı. Aynı ekmeğin bölüşüldüğü, aynı duaya amin denildiği iftar programında farklı yaş gruplarından vatandaşlar bir araya geldi.

 

RAMAZAN AYI BOYUNCA HERGÜN 1000 KİŞİLİK İFTAR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yalnızca iftar programıyla sınırlı kalmayarak sosyal destek çalışmalarını Ramazan ayı boyunca sürdürecek. Bu kapsamda Halep ile İdlip arasındaki yetimler kampına ve ihtiyaç sahiplerine Ramazan sonuna kadar her gün 1000 kişilik iftar yemeği ulaştırılacak. Hazırlanan yemekler düzenli olarak bölgeye sevk edilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Gerçekleştirilen organizasyon ve sürdürülen destek çalışmalarıyla Ramazan ayının manevi atmosferinin güçlendirilmesi, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının canlı tutulması hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23