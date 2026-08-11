Gaziantep Büyükşehir'den değerler eğitimi yaz okulu cami şenliği programı

Çocukların hem spor hem de değerlerini öğrenerek dolu dolu bir yaz tatili geçirmesi için çalışmaları yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerle çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda Hacı Mustafa-Perihan Kıymık Cami’nde düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Değerler Eğitimi Yaz Okulu Cami Şenliği Programı’na Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve sevilen ilahi yorumcusu Celal Karatüre katılarak öğrencilerle bir araya geldi.



Başkan Şahin, programda cami bahçesinde spor yapan ve okçuluk antrenmanlarını gerçekleştiren öğrencilerle bir süre sohbet etti. Programın devamında Değerler Eğitimi Yaz Okulları Koordinatörü Fatih Kaya tarafından “Hz. Peygamberin Cami ve Çocuk Tasavvuru Söyleşisi” düzenlendi. Söyleşide şenliğin önemi, çocuklar ve cami üzerinde duruldu.

Programda ayrıca konuk Celal Karatüre, sevilen ilahilerini camiyi dolduran gençlerle beraber okudu. İlahileri büyük beğeni topladı.



ŞAHİN: KÖTÜLERİN KAZANDIĞI BİR DÜNYAYA İTİRAZ EDİYORUZ



Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, medeniyetin iyiliği, yardımlaşmayı, aileyi korumayı ve saymayı öğütlediğini İslam Tarihi’nden örneklerle anlatarak şunları söyledi:



“Kozluca Camii’nde gittiğim Kur’an Kursu’nda bana insanlığı, merhameti, adaleti öğretti. O cami bana işi ehline vermeyi öğretti. Dünya merhameti kaybetti. Dünya yardımlaşmayı kaybetti. Dünya komşuluğunu kaybetti. Dünya iyiliği kaybetti. Kötülerin kazandığı bir dünyaya itiraz ediyoruz.



Bakın bu şehirde beş manevi mirasçı var. Bu şehir Şehr-i Ayıntab-ı Cihan. Hazreti Ömer'le birlikte İslam Medeniyeti bu topluluklara hakim oluyor. Hazreti Ömer'in en büyük özelliği adalet. Devletin adaletini Hazreti Ömer'den öğreniyorsunuz. Medeniyet tarihimizi okuyacağız. Okumak için buradayız. Burada medeniyeti, şefkati, rahmeti, iyiliği, iyi olmayı öğreniyorsunuz.”

Gaziantep İl Müftü Vekili Şakir Aktaş’ta yaz okullarının sonuna gelinirken dolu dolu geçtiğini ifade ederek şöyle konuştu:



“Çocuklarımız hem camilerimizde hem yaz okullarımızda, belediyemizin tesislerinde çok güzel şeyler öğrendi. Başta Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalıştınız. Kur'an-ı Kerim'in güzel ahlakını öğrendiniz. Zaten Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek demek onun ahlakını öğrenmek demek. Büyüklerimize saygılı olmak, anne babamıza saygılı olmak, öğretmenlerimize hürmet etmek, arkadaşlarımıza karşı şefkatli merhametli olmak, sizler de bunları öğrendiniz. Bu güzel programın hazırlanmasına vesile olan, emek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e de huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ediyorum.”