Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e BM’den önemli davet

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres tarafından gönderilen mektupla BM Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu’na üye olarak atanarak New York’a davet edildi.

Mektubunda, yerel yönetimlerin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SKH) ulaşma konusunda Başkan Fatma Şahin’in çok düzeyli yönetişim alanında bilgi ve uzmanlığına güvenilebileceğine inandığını ileten Guterres, Şahin’i danışma kurulu üyesi olarak 6 Ekim’de New York'ta karma formatta yapılacak grup tanıtımı ve ilk toplantıya davet etti.

Başkan Fatma Şahin’in New York’ta katılacağı toplantılar ile çalışma gruplarında SKH’ler için yerel yönetimlerin ulusal hükümetlerle uyum içinde çalışabilmekteki önemli rolünü anlatacak. Başkan Şahin’in ayrıca, danışma grubu üyesi olarak karar alma sürecine katılarak tavsiye ve tecrübe aktarımında da bulunması ön görülüyor.

2030 VE SONRASI YOLCULUĞUMUZDA ÖNDER OLMAYA DEVAM EDECEĞİNİZE GÜVENİYORUM

Genel Sekreter Guterres davet mektubunda BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Yeni Kent Gündemi konularının geliştirilmesi amacıyla danışma kurulunun çalışma yapacağını söyledi. Guterres, Başkan Fatma Şahin’in ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat) Danışma Grubuna sekreterlik desteği sağlaması için tavsiyede bulundu. Davet mektubunun sonunda Guterres, Başkan Şahin’e “2030 ve sonrası yolculuğumuzda önder olmaya devam edeceğinize güveniyorum” dedi.

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