0553 313 94 23

Gaziantep Beylerbeyi mahallesi 666 TOKİ ne zaman teslim edilecek?

Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi 612 konut projesi kapsamında yer alan 195 adet açık satış konuta ilave olarak 317 adet konut daha 22.10.2018 tarih itibariyle açık satışa sunulmuştu. Gaziantep Beylerbeyi mahallesi 666 TOKİ ne zaman teslim edilecek?

23 Ağustos 2019 Cuma 16:29
Gaziantep Beylerbeyi mahallesi 666 TOKİ ne zaman teslim edilecek?

Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi 612 konut projesi kapsamında yer alan 195 adet açık satış konuta ilave olarak 317 adet konut daha 22.10.2018 tarih itibariyle açık satışa sunulmuştu. Gaziantep Beylerbeyi mahallesi 666 TOKİ ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Gaziantep Beylerbeyi mahallesi 666 konutun teslim tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, “Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Beylerbeyi Mahallesi 666 Adet Konut projemiz %89 inşaat seviyesinde olup, çalışmaları devam etmektedir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde teslim programı idaremiz web sitesi adresinden ilan edilecektir.” denildi.

Konut seçimini yapan alıcılar %10 peşinat bedeli için 96 ay vade,%15 peşinat bedeli için 108 ay vade,%25 peşinat bedeli için 120 ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

Satış aşamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

• Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca banka komisyonu ve BSMV her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI’dan tahsil edilir.

• Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:29
  1. Gaziantep Beylerbeyi mahallesi 666 TOKİ ne zaman teslim edilecek?
  2. toki Gaziantep Beylerbeyi mahallesi 666 konutları ne zaman teslim edilir
  3. Gaziantep Beylerbeyi mahallesi toki 666 konutların anahtar teslim tarihi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bangladeş'teki dang humması salgını
    1. Bangladeş'teki dang humması salgını
    2. YÖK'ten "Mardin Artuklu Üniversitesi..
    3. Özel sektör doğal afetlerde sorumluluk..
    4. ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan..
    5. Taraftarlar bando eşliğinde maça davet..
    6. (Özel) 40 kişinin alınacağı BESYO..
    7. AK Parti Sözcüsü Çelik: "7. Olağan..
    8. Rus istihbaratından DEAŞ’ın hücre..
    9. Edremit Gençlik Merkezi liderlerinden..
    10. ABD askerlerine bombalı saldırı!
    11. FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı!
    12. Gaziantep Beylerbeyi mahallesi 666..
    13. Engelli ve yaşlı kadının yol mutluluğu
    14. Uşak'ta organ bağışı
    15. Süper Lig'in efsane takımında haciz..
    16. Yeni Malatyaspor Trabzon'dan puanla..
    17. Kılıçdaroğlu Manyas’ta vatandaşlara..
    18. Libya'da Hafter güçlerinden 17 kişi..
    19. Akyurt’ta rekor mantar üretimi
    20. Sözleşmesiz domates eken üretici hayal..
    21. Yunusemre Belediyespor, Algu’yu..
    22. Tüm cilt tipleri için gerginlik..
    23. Muğla’da deniz ve kıyılar koruma..
    24. 10 Burda AVM’ye ödül
    25. Veteriner Hekim Deniz Eteke; “Erkek..
    26. Khan ve Merkel, Hindistan’ın Cammu..
    27. Genç çiftin mutlulukları yarım kaldı
    28. Erarslan: "Bölgemiz çiftçisine..
    29. Otobüste rahatsızlanan yolcuyu şoför..
    30. Samsunspor ile Genk arasında iş birliği
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar