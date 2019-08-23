Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi 612 konut projesi kapsamında yer alan 195 adet açık satış konuta ilave olarak 317 adet konut daha 22.10.2018 tarih itibariyle açık satışa sunulmuştu. Gaziantep Beylerbeyi mahallesi 666 TOKİ ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Gaziantep Beylerbeyi mahallesi 666 konutun teslim tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, “Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Beylerbeyi Mahallesi 666 Adet Konut projemiz %89 inşaat seviyesinde olup, çalışmaları devam etmektedir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde teslim programı idaremiz web sitesi adresinden ilan edilecektir.” denildi.

Konut seçimini yapan alıcılar %10 peşinat bedeli için 96 ay vade,%15 peşinat bedeli için 108 ay vade,%25 peşinat bedeli için 120 ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

Satış aşamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

• Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca banka komisyonu ve BSMV her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI’dan tahsil edilir.

• Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır.