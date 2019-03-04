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Gaziantep Basketbol durdurulamıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:47
Gaziantep Basketbol durdurulamıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Gaziantep ekibi 18 haftası geride kalan ligde şu an 29 puanla dördüncü sırada yer alırken, oynadığı oyunla da takdir toplamaya devam ediyor.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde heyecan son sürat devam ederken ligde ortaya koyduğu performansla dikkat çeken ekiplerden biri de Gaziantep Basketbol oldu. Ligde şu ana kadar oynadığı 18 maçta 11 galibiyet, 7 mağlubiyet alan Gaziantep ekibi topladığı 29 puanla dördüncü sıraya kadar yükseldi.


Geçtiğimiz sezon ligin ilk 18 haftasında 3 galibiyet, 15 mağlubiyetle son sırada yer alan Gaziantep ekibi bu sezonki performansı ile lig tarihindeki en iyi dönemini yaşıyor. Bu sezon ilk 18 maçlık performansıyla rakiplerine korku salan kırmızı-siyahlı ekip 11 galibiyet, 7 mağlubiyetle Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Tofaş’ın ardından dördüncü sırada yer aldı.


Ligde oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Gaziantep Basketbol sayısal verileriyle de öne çıkıyor. Şu ana kadar oynadığı 18 maçta rakip potalara bin 293 sayı bırakan Gaziantep ekibi, kendi potasında ise sadece bin 267 sayı görerek Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes gibi ekipleri geride bırakıp ligde savunmayı en iyi yapan ve potasında en az sayı gören takım oldu.


Gaziantep Basketbol’da Tonye Frank Jekiri 234, Shaq McKissic 225, Sarunas Vasiliauskas 189, Marko Tomas 176, Can Öğüt 131, Orhan Haciyeva 110, Phllip Edward Greene 51 ve Kadir Bayram 49 sayı atarak takımda öne çıkan isimler oldu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:47
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