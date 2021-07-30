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Spor Gaziantep, Ankaragücü'nden Borven'i transfer etti
Spor

Gaziantep, Ankaragücü'nden Borven'i transfer etti

Süper Lig takımlarından Gaziantep, son olarak Ankaragücü forması giyen Torgeir Borven ile anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 16:48:00 -
Gaziantep, Ankaragücü'nden Borven'i transfer etti

Süper Lig ekibi Gaziantep, forvet oyuncusu Torgeir Borven'le anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Ankaragücü forması giyen Torgeir Borven ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma imzalandı.

Borven, kulüp yöneticileri Erhan Özmen, Ahmet Fikret Kileci ve Sezer Cihan'ın katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.

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