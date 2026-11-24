Kentin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Gazi Yarı Maratonu’nda bin 816 sporcu mücadele etti. Yarışlarda dereceye giren sporcular, Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur’un katılımıyla düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

21K ve 10K kategorilerinde genel klasman ve yaş gruplarında 168 sporcuya para ödülü, 126 sporcuya ise kupa verildi. Organizasyon kapsamında toplam 3 milyon 44 bin TL para ödülü dağıtıldı.

21K Genel Klasman Erkekler Kategorisi’nde Murat Emektar, 1 saat 4 dakika 51 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Ali Kaya, 1 saat 4 dakika 52 saniyelik derecesiyle ikinci, Ahmet Alkanoğlu ise 1 saat 5 dakika 20 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar kategorisinde ise Fatma Karasu, 1 saat 13 dakika 46 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Bahar Yıldırım, 1 saat 13 dakika 54 saniyelik derecesiyle ikinci, Yayla Kılıç Gönen ise 1 saat 15 dakika 41 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

10K Genel Klasman Kadınlar Kategorisi’nde Dilek Koçak, 36 dakika 45 saniyelik derecesiyle birinci oldu. İnci Kalkan, 37 dakika 7 saniyelik derecesiyle ikinci, Şevval Özdoğan ise 37 dakika 57 saniyelik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Erkekler kategorisinde Diyar Ergüven, 30 dakika 26 saniyelik derecesiyle birinci olurken aynı dereceyi elde eden İsmail Taşyürek ikinci sırada yer aldı. Bahattin Üney ise 30 dakika 49 saniyelik derecesiyle yarışı üçüncü tamamladı.

Organizasyonda geleneksel hale gelen uygulama kapsamında, 21K genel klasmanında 27’nci sırayı alan sporculara baklava ödülü verildi. Bu kapsamda erkeklerde Rıdvan Aykul, kadınlarda ise Buse Ureten baklava ödülünün sahibi oldu.

Programın devamında yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara da ödülleri takdim edildi.