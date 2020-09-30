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Aktüel Gazi Üniversitesinin rektörlük binasına Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı
Aktüel

Gazi Üniversitesinin rektörlük binasına Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız: - "Tek millet, iki devlet olan ortak kimliğimizi, sadece Ermenistan'a karşı değil, bu dostluk ve kardeşliği kendisi için risk gören bütün ülkelere karşı en büyük gücümüz olarak görüyor ve yaşatmakta ısrar ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:38:46 -
Gazi Üniversitesinin rektörlük binasına Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı

ANKARA (AA) - Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a verilen desteğin gösterilmesi amacıyla Gazi Üniversitesinin rektörlük binasına, Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, üniversite olarak, kuruldukları günden itibaren Türk milletinin değerlerine sahip çıkma, bunları gelecek nesillere aktarma ve yeryüzünün neresinde olursa olsun Türk dünyasını bir bütün olarak kucaklama anlayışını benimsediklerini ve her zaman bu sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Üniversitenin rektörlük binasını Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattıklarını bildiren Yıldız, "Ortak tarihimiz, inancımız, coğrafyamız ve irademiz üzerinden inşa ettiğimiz tek millet, iki devlet olan ortak kimliğimizi, sadece Ermenistan'a karşı değil, bu dostluk ve kardeşliği kendisi için risk gören bütün ülkelere karşı en büyük gücümüz olarak görüyor ve yaşatmakta ısrar ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda, üniversite yönetimi olarak yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ'ı uluslararası hukuka aykırı şekilde işgal altında tutan Ermenistan'ın, sivil yerleşim yerlerindeki Azerbaycanlı savunmasız, masum kardeşlerimizin üzerine ağır silahlarla saldırmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Azerbaycan'ın, topraklarını işgal eden Ermenistan'a karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde toprak bütünlüğü ve halkını korumak için başlattığı harekatı desteklediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Gazi Üniversitesi mensubu olarak bizler, tarihsel süreç içinde Türkistan coğrafyasının bir parçası olan, 'bir millet, iki devlet' olarak gördüğümüz Azerbaycanlı şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz hak yerini bulacak, işgal altındaki Yukarı Karabağ ile diğer Azerbaycan toprakları ve buralarda yaşayan kardeşlerimiz en kısa sürede gerçek vatanlarıyla buluşacaktır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun."

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