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Ekonomi Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Gazi Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 15:33:00 -
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 gündür. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7100 sayılı Kanunla değişik 23., 24. ve 5772 sayılı kanunla değişik 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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