Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 gündür. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7100 sayılı Kanunla değişik 23., 24. ve 5772 sayılı kanunla değişik 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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