Gazi Teknopark, 200 bin lira hibe kazanacak yeni girişimcilerini arıyor

ANKARA (AA) - Gazi Üniversitesi, TÜBİTAK ile ortak yürüttüğü "BİGG Anahtar" programı ile Teknopark kapılarını yeni girişimcilere açacak.

Gazi Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazi Teknopark tarafından, TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Destekleme Programı kapsamında, 2020 yılı yeni dönemi için girişimci adaylarının başvuruları alınıyor.

BİGG Anahtar programına "www.gazibigg.com" adresinden başvuru yapılabilecek.

- BİGG Anahtar Programında girişimci adaylarını neler bekliyor

Gazi Teknopark tarafından TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1. aşama hizmetlerinin yürütüldüğü girişimcilik programı olan BİGG-Anahtar programında girişimci adaylarına ücretsiz kanvas iş modeli, iş planı hazırlama ve sunum eğitimleri, ücretsiz teknik, ticari ve iş planı mentorlukları sunulacak.

Ayrıca, girişimci adaylarına eğitim ve mentorluk süreci boyunca Anahtar Atölye'de ücretsiz ön prototipleme desteği ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen iş fikirleri için 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak.

Bunun yanında, panelde başarılı olan girişimciler, Gazi Anahtar Kuluçka Merkezi'nde yer almak, Gazi Teknopark'ın iş fikri yarışmalarına katılmak, yatırım ağına erişim, Gazi Teknopark ekosistemine dahil olmak gibi pek çok fırsattan faydalanma hakkı kazanacak.

Gazi Teknopark BİGG Anahtar Destek Programı'na üniversitelerin lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış mezun kişiler, üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler başvuru yapabilecek.

Ayrıca başvuracak kişilerin, herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması ve daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olması gerekiyor.



Programa, akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme tematik alanlarda yer alan iş fikirleri için başvuru yapılabilecek.





