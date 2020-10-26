  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gazi Teknopark, 200 bin lira hibe kazanacak yeni girişimcilerini arıyor
Aktüel

Gazi Teknopark, 200 bin lira hibe kazanacak yeni girişimcilerini arıyor

Gazi Üniversitesi, TÜBİTAK ile ortak yürüttüğü "BİGG Anahtar" programı ile Teknopark kapılarını yeni girişimcilere açacak - Başarı gösteren girişimci adaylarına, 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:59:09 -
Gazi Teknopark, 200 bin lira hibe kazanacak yeni girişimcilerini arıyor

ANKARA (AA) - Gazi Üniversitesi, TÜBİTAK ile ortak yürüttüğü "BİGG Anahtar" programı ile Teknopark kapılarını yeni girişimcilere açacak.

Gazi Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazi Teknopark tarafından, TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Destekleme Programı kapsamında, 2020 yılı yeni dönemi için girişimci adaylarının başvuruları alınıyor.

BİGG Anahtar programına "www.gazibigg.com" adresinden başvuru yapılabilecek.

- BİGG Anahtar Programında girişimci adaylarını neler bekliyor

Gazi Teknopark tarafından TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1. aşama hizmetlerinin yürütüldüğü girişimcilik programı olan BİGG-Anahtar programında girişimci adaylarına ücretsiz kanvas iş modeli, iş planı hazırlama ve sunum eğitimleri, ücretsiz teknik, ticari ve iş planı mentorlukları sunulacak.

Ayrıca, girişimci adaylarına eğitim ve mentorluk süreci boyunca Anahtar Atölye'de ücretsiz ön prototipleme desteği ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen iş fikirleri için 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak.

Bunun yanında, panelde başarılı olan girişimciler, Gazi Anahtar Kuluçka Merkezi'nde yer almak, Gazi Teknopark'ın iş fikri yarışmalarına katılmak, yatırım ağına erişim, Gazi Teknopark ekosistemine dahil olmak gibi pek çok fırsattan faydalanma hakkı kazanacak.

Gazi Teknopark BİGG Anahtar Destek Programı'na üniversitelerin lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış mezun kişiler, üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler başvuru yapabilecek.

Ayrıca başvuracak kişilerin, herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması ve daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olması gerekiyor.

Programa, akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme tematik alanlarda yer alan iş fikirleri için başvuru yapılabilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki
Ekonomi

Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki

Fransa'da Peygamberimize yönelik çirkin saldırı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına TESK'ten destek ge..
Peygamberimiz'e hakaret eden alçak Fransıza Osmanlı tokadı! Sesi içine kaçtı
Dünya

Peygamberimiz'e hakaret eden alçak Fransıza Osmanlı tokadı! Sesi içine kaçtı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (SAV) ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden alçağa bir Müslüman gerektiği cevabı Osm..
Macron'a bir darbe daha: Kontrolü kaybetti
Dünya

Macron'a bir darbe daha: Kontrolü kaybetti

Fransa’da aşırı sol hareket "Boyun Eğmeyen Fransa"'nın lideri ve milletvekili Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Türkiye C..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay