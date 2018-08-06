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Gazı olan bebek nasıl rahatlatılır?

Bebekleri huzursuz eden durumlardan birisi de gaz sancısıdır. Bebeklerde gaz sancısı kendisini bebekte huzursuzluk, huysuzluk ve ağlama ile belli eder.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:14
Gazı olan bebek nasıl rahatlatılır?

Gazı olan bebeklerin rahatlatılması için öncelikle bebeğin gazını rahat bir pozisyonda çıkartması sağlanmalıdır. Bunun için bebek omuz üzerine yatırılarak sırtı sıvazlanabilir ya da sırta hafifçe avuç içi ile vurulabilir.

Bebek ayrıca karın bölgesi dize gelecek şekilde yüzüstü de yatırılabilir. Bu pozisyonda da bebeğin sırtına masaj yapılmalı ve gaz çıkarması beklenmelidir. Emekleyen bebeklerde ise bebeğin sadece yüzüstü bırakılması bile çoğunlukla bebeklerin gaz çıkartarak rahatlamaları için yeterli olmaktadır.

Gazı olan bebeklerin rahatlatılması için etkili yöntemlerden birisi de bebeğin karnına ve ayaklarına sıcak kompres uygulanmasıdır. Bunun için sıcak su torbaları kullanılabileceği gibi içlerinde kiraz çekirdeği bulunan ve mikrodalga fırında ısıtılabilen patik ve yastık gibi ürünler de piyasada bulunmaktadır.

Ancak bu yöntemde kullanılan aracın sıcaklığının çok yüksek olmamasına dikkat edilmelidir.

Sıcak kompres gibi ciltte ısınmaya sebep olarak gazı olan bebekleri rahatlatan diğer bir yöntem de acı elma yağı (adaçayı yağı) uygulamasıdır. Birçok market ve aktarda bulunabilecek acı elma yağından sadece bir iki damla kadar avuç içine alınarak bebeğin ayak tabanlarına ve karın bölgesine masaj yapılması, gazlı bebekleri rahatlatan etkili ve doğal bir yöntemdir.

Gazı olan bebeği rahatlatmak için diğer bebek sadece sırtüstü yatırılarak karnına dairesel hareketlerle masaj yapılabilir. Masaj sırasında bebek yağı kullanılabileceği gibi bu yöntemin daha etkili olması için acı elma yağı da kullanılabilir.

Sırtüstü yatırarak ayakları ile bisiklet hareketi yaptırmak da genellikle gazı olan bebekleri rahatlatır.

Bebeğin rahatlatılması için hep aynı yöntem denenmemeli, bir yöntemden sonuç alınamıyorsa farklı yöntemlere başvurulmalıdır. Eğer tüm yöntemler gazı olan bebeği rahatlatmakta yetersiz kalıyorsa bu durumda doktora başvurularak, doktorun tavsiye edeceği rahatlatıcı bir ilaç kullanılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:14
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