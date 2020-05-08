Gazi Mahallesi'nde skandal! Polislere pencereden...
Terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutup sağlığını kaybederek ölen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyonlar yapıldı. Emniyet güçleri hedef gösterilirken, ortaya çıkan bir videoda ise polislere pencereden tuğla ve taş atıldığı görüldü.
Terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutup sağlığını kaybederek ölen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde olay çıkarılmaya çalışıldı. Cemevi işgal edildi. Bir provokatör polis katili bir DHKP-C'li bir teröristi hatırlatarak emniyet güçlerini hedef gösterdi.
Ayrıca Gazi Mahallesi'nde camlardan polislere tuğla ve taş atıldığı belirtildi.
Skandalın videosunu paylaşan sosyal medya kullanıcıları, olayın faillerinin bulunması çağrısı yaptı.
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Provokatörden skandal tweet! Polis katili teröristi hatırlatarak emniyet güçlerini hedef gösterdi