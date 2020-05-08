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Gündem

Gazi Mahallesi'nde skandal! Polislere pencereden...

Terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutup sağlığını kaybederek ölen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyonlar yapıldı. Emniyet güçleri hedef gösterilirken, ortaya çıkan bir videoda ise polislere pencereden tuğla ve taş atıldığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 23:06:00 - 2020-05-08 23:07:11

Terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutup sağlığını kaybederek ölen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde olay çıkarılmaya çalışıldı. Cemevi işgal edildi. Bir provokatör polis katili bir DHKP-C'li bir teröristi hatırlatarak emniyet güçlerini hedef gösterdi.

Ayrıca Gazi Mahallesi'nde camlardan polislere tuğla ve taş atıldığı belirtildi.

Skandalın videosunu paylaşan sosyal medya kullanıcıları, olayın faillerinin bulunması çağrısı yaptı.

#DirenGazi dediler! Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon
#DirenGazi dediler! Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon

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#DirenGazi dediler! Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon

Provokatörden skandal tweet! Polis katili teröristi hatırlatarak emniyet güçlerini hedef gösterdi
Provokatörden skandal tweet! Polis katili teröristi hatırlatarak emniyet güçlerini hedef gösterdi

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Provokatörden skandal tweet! Polis katili teröristi hatırlatarak emniyet güçlerini hedef gösterdi

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İbrahim Gökçek'in cenazesinde skandal görüntü
İbrahim Gökçek'in cenazesinde skandal görüntü

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İbrahim Gökçek'in cenazesinde skandal görüntü

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