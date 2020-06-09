Gazi Abubekir Durmuş’a Sağlık Bakanlığı ulaştı

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Hendek operasyonları kapsamında 60 kişilik timde yer alan Gazi Abubekir Durmuş, hain teröristler tarafından döşenen 1 ton patlayıcının infilak ettiği patlamada 3 arkadaşını şehit vermiş, kendisi ise saldırıdan ağır şekilde yaralı olarak çıkmıştı.

Patlamada kafatasının yarısı parçalanan Abubekir Durmuş, ağır yaralı olarak bindirildiği askeri helikopterde 6 kez durmasına rağmen kalbi her defasında tekrar çalıştırmıştı. Saldırıdan 15 ay sonra tekrar ayağa kalkmayı başaran Gazi Uzman Çavuş Durmuş’un gaziliği ile ilgili ilk sözü ise “Gazilik benim için ömür boyu taşıyacağım bir şeref madalyasıdır” olmuştu.

Devlet büyüklerine seslenmişti

Durumunu çekilen bir videoda dile getiren Gazi Abubekir Durmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ameliyatı ile ilgili yardım istediği görüntülerin Sağlık Bakanlığı’nca gerekli işlemlerin başlatıldığı bilgisi gecikmedi.

Kafatasına platin takılan ve kafa derisinin incelmesi nedeniyle yapay kafatası çıkarılan ve ameliyat olması gereken Durmuş isteğini “Kafa derim inceldi ve yapay kafatasını çıkardılar sayın cumhurbaşkanımızdan sağlık bakanımızdan ve ameliyatımı yapabilecek doktorlarımızdan ameliyatımla ilgilenmelerini rica ediyorum” sözleriyle dile getirirken, Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli işlemlere başlandığı haberi geldi.

Sağlık Bakanlığı harekete geçti

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerden sonra T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm isimli resmi Twitter hesabından “Gazimiz Abubekir Durmuş'un klinik durumu takip edilmekte ve tedavi süreçleri ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Çözüm ekibimiz hastamız yakınları ile iletişime geçmiştir.“ yanıtı ile konunun çözümü için çalışmalara başlandığı bildirildi.