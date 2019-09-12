Gazhane Caddesi'nde 15 gün süreyle şerit daraltılacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta elektrik kablo tesisi imalatı nedeniyle Gazhane Caddesi'nde 15 gün süreyle şerit daraltılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nde bu akşam elektrik kablo tesisi imalatına başlayacak. Ulaşım ve Trafik Düzenleme Kurulu'nun (UTK) 5 Eylül'de aldığı bölgede geçici trafik sirkülasyonu uygulanması kararına istinaden çalışma nedeniyle Gazhane Caddesi'nde yol kapaması yerine 15 gün süreyle şerit daraltması yapılacak. Vodafone Park'ta 23 Eylül'de oynanacak Beşiktaş-Başakşehir futbol maçı sebebiyle 22-23 Eylül tarihlerinde çalışmaya geçici olarak ara verilecek. Çalışmanın 29 Eylül'e kadar tamamlanması planlanıyor.

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