0553 313 94 23

Gazhane Caddesi'nde 15 gün süreyle şerit daraltılacak

12 Eylül 2019 Perşembe 12:38
Gazhane Caddesi'nde 15 gün süreyle şerit daraltılacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta elektrik kablo tesisi imalatı nedeniyle Gazhane Caddesi'nde 15 gün süreyle şerit daraltılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nde bu akşam elektrik kablo tesisi imalatına başlayacak.

Ulaşım ve Trafik Düzenleme Kurulu'nun (UTK) 5 Eylül'de aldığı bölgede geçici trafik sirkülasyonu uygulanması kararına istinaden çalışma nedeniyle Gazhane Caddesi'nde yol kapaması yerine 15 gün süreyle şerit daraltması yapılacak.

Vodafone Park'ta 23 Eylül'de oynanacak Beşiktaş-Başakşehir futbol maçı sebebiyle 22-23 Eylül tarihlerinde çalışmaya geçici olarak ara verilecek.

Çalışmanın 29 Eylül'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:38
  1. Beşiktaş
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. şerit daraltması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari’de Fenerbahçe futbol okulu açıldı
    1. Hakkari’de Fenerbahçe futbol okulu..
    2. MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda..
    3. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür..
    4. Çocuğunun sınıfı değişmedi diye..
    5. Yeşilyurt Belediyespor’da işler..
    6. Ayvalık’ta 8 mülteci ve 1 organizatör..
    7. Pancu: Sergen'e onu yemek yasaklanmıştı
    8. Gökyüzünün efsâne kanatları..
    9. Ermenek’e yeni yollar açılması için..
    10. Polisten Hakkari kadın takımına nakdi..
    11. HUDER'den "Diyarbakır anneleri"ne destek
    12. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
    13. Konak’ta spora desteğe devam
    14. Haliliye’de parklar peyzajla süsleniyor
    15. Osmangazi’de basketbol heyecanı
    16. Londra Borsası’na 39 milyar dolarlık..
    17. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1..
    18. HDP önünde eylem yapan annelere..
    19. Bakan Pakdemirli'den 12 Eylül mesajı
    20. “Ofis Ergonomisi” Hizmet İçi Eğitimi..
    21. Avustralya İran'dan tutuklu 3..
    22. Otizm Vakfı tarafından ücretsiz..
    23. Viranşehir’de kilitli parke..
    24. Erdoğan'la İmamoğlu arasında komik..
    25. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince..
    26. Piyasalarda gün ortası
    27. TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına..
    28. Halı saha turnuvasına Ali Tandoğan..
    29. 241 kiloluk dev orkinos görenleri..
    30. Üniversite’den çocuklara müzik ğğitimi
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı