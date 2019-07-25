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Gazeteye ilan verildi! Ölen adamın mirasçıları aranıyor

İsviçre'nin Zürih kentinde vefat eden Ümit Dilaver Ölmez'in mirasçıları çıkmayınca, İsviçre Konfederasyonu gazeteye ilan verdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:02
Gazeteye ilan verildi! Ölen adamın mirasçıları aranıyor

Türk asıllı İsviçre vatandaşı Ümit Dilaver Ölmez Zürih’te vefat etti. 25-02-2019 tarihindeki vefatın ardından İsviçre mahkemeleri Ölmez’in mirasçılarını bulmak için araştırmalara başladı.

Kütahya doğumlu Ölmez’in mirasçılarını arayan İsviçre Miras Hukuku Mahkemesi sonuç bulamayınca son çare olarak gazeteye ilan vererek mirasçılarının başvuru yapmasını talep etti.

Ana adı Münevver, baba adı Ali Haydar

Mahkeme, Ölmez’in babasının adının Ali Haydar, annesinin adının ise Münevver olduğunu ilanda belirtti. Anne ve baba tarafından dede ve ninelerinin isimleri ise bilinmiyor.

Başvuran alacak

Karara göre, ilk aşamada Ümit Dilaver Ölmez’in soyundan gelenlere miras intikali yapılacak.

Ölmez’in soyundan gelen olmazsa anne ve babasının soyundan gelenlere, bu da olmazsa dede ve ninelerinin soyundan gelenlere miras verilecek.

Şartlar var 

Gazete ilanından itibaren bir yıl içinde İsviçre Miras Hukuku Mahkemesi’ne başvuranlar mirası almaya hak kazanacak. Ancak mahkeme mirasın alınması için miras haklarına uygun belgelerin ibraz edilmesini şart koşuyor. Bununla birlikte miras mahkemesine başvurular Almanca, Fransızca, İtalyanca veya İngilizce olarak yapılacak.

Mahkeme ilanda kalan mirasın ne kadar olduğuna dair bilgi vermedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:02
  1. Kütahya
  2. Ümit Dilaver Ölmez
  3. miras

YORUM YAZ

  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 1 sa önce
    insallah Türkiye olarak rezil olmayiz dünyaya,yüzlerce sahte mirascilar cikabilir.
  • hay bin gunduzhay bin gunduz1 sa önce
    dedem dedem benim dedeeeeeem dedeeemoooooyyyy oyyyy nerelere gideyim nerelereeee: ::::((((((

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