Gazetemiz yazarlarından Hüseyin Acarlar'ın acı günü
Adana Araştırma hastanesinde tedavi gören Gazetemiz köşeyazarı Hüseyin Acarlar'ın değerli validesi İmhan Acarlar Hakk'a yürüdü.
Akit Gazetesi köşeyazarı Hüseyin Acarlar'ın değerli Validesi, Adana Araştırma hastanesinde tedavi görmekteydi. Bir Süre yoğun bakımda kalan merhume İmhan Acarlar, rahatsızlıklarına bağlı nedenlerle hayata gözlerini yumdu.
Son dönem İslam ulemasından Merhum müftü Molla Ramazan Acarların hanımı, Hasan Bey kızı, meşayihi ulemadan merhum Muhammed Ali Serkot'un kardeşi Molla Selim Acarlar, Hüseyin Acarlar, Mehmet Sıddık Acarlar, Hasan Acarlar Hocaların annesi, İmhan Acarlar çok sevdiği Rabbinin rahmetine kavuştu. Merhume İmhan Acarlar yarın sabah (Çarşamba sabahı) Adana’dan alınıp öğlen namazı müteakip Siverek Şanlıurfa da defnedilecek. Merhumeye Allah'tan rahmet yakınlarına sabr-ı Cemil niyaz ederiz.
Merhume Annemize Allah’tan rahmet dileriz.