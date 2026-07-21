  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk ekonomisinden bir rekor daha: Elektrik ve elektronik sektörü para bastı! Kara para operasyonları sonrası, Peygamber düşmanı Kemalist Feyza Altun topukladı! TBMM Başkanı Kurtulmuş 'çerçeve yasa' turuna başladı! İlk ziyaret MHP lideri Bahçeli’ye Vay PİNÇ vay... Oğuzhan Uğur böyle kara para aklamış! Özel'in adamları AHBAP ile... Tellioğulları mı Seferoğulları mı? Mustafa Sarıgül tarafını seçti 10 yaşındaki özel çocuğa şiddeti baba ortaya çıkardı! Rehabilitasyon merkezinde öğretmen skandalı! Çok sayıda tutuklama var! 12 suç örgütünün inine girildi ‘Ahbap’ların savunmaları birbirlerini ele verdi! ‘Dernek parasıyla bahis oynandı’ Özel’e yol göründü YKS’de imam hatipli şampiyon: İHL nesli başarıdan başarıya koşuyor
Yerel Gazetecinin dikkati hayat kurtardı!
Yerel

Gazetecinin dikkati hayat kurtardı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Bartın’da dron ile haber çekimi yapan gazeteci Halil Tekin’in dikkati denizin ortasında boğulma tehlikesi geçiren kişinin hayatını kurtardı.

Bartın’ın İnkumu Plajında denize giren ve yüzen bir kişi, bir süre sonra yorgun ve bitkin düştü. O esnada sahilde haber çekimi yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) Bartın muhabiri Halil Tekin, gücü tükenen ve denizin ortasında dibe batıp çıkan nesneyi fark etti. Dron kaldıran gazeteci Tekin, denizin ortasındaki nesnenin, boğulma tehlikesi geçiren bir insan olduğunu tespit etti. İHA muhabiri Tekin’in hemen durumu sahildeki cankurtaranlara anlattı. ihbar üzerine ise cankurtaranlar harekete geçti. Botla denize açılan cankurtaranlar, şahsı bota alarak denizden çıkardı. İsmi Mesut olduğu öğrenilen ve soyadı açıklanmayan şahsın kurtarıldığı o anlar havadaki dron kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sağlık durumu iyi olan ve kendisini can kurtaranlara teşekkür eden şahıs, bir süre sonra kıyafetlerini giyerek, sahilden ayrıldı.

Gemi personeli hayatını kaybetmişti... Haliç'teki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Gemi personeli hayatını kaybetmişti... Haliç'teki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Gündem

Gemi personeli hayatını kaybetmişti... Haliç'teki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Derede can pazarı: 1 turist hayatını kaybetti!
Derede can pazarı: 1 turist hayatını kaybetti!

Yerel

Derede can pazarı: 1 turist hayatını kaybetti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23