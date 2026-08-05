Gazetecilik menfaat aracı olmamalı

HABER MERKEZİ

Son dönemde savcılıklar eliyle yürütülen soruşturmalar gazetecilik mesleğine düşürülen akçeli lekeleri gözler önüne sererken, duyarlı basın meslek odaları yaşanan rezalete kayıtsız kalmadı. Gazeteciliğin ek iş veya menfaat temin etme aracı olmadığına dikkat çeken “Basın Emekçileri Derneği” menfaat karşılığı haber ve paylaşım yapmanın meslek etiğiyle bağdaşmayacağına vurgulayarak, iddiaların tüm yönleriyle araştırılmasını istedi.

Basın Emekçileri Derneği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Gazetecilik; ek iş, ticaret veya menfaat aracı değildir. Menfaat karşılığında haber yapmak ya da yapmamak meslek etiğiyle bağdaşmaz. İddiaların tüm yönleriyle araştırılmasını ve sürecin gecikmeden sonuçlandırılmasını bekliyoruz.