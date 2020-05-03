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Aktüel

Gazetecilerden 37 aileye gıda yardımı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde görev yapan basın mensupları, iş adamlarının da desteğiyle oluşturdukları yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:52:15 -
Gazetecilerden 37 aileye gıda yardımı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde görev yapan basın mensupları, iş adamlarının da desteğiyle oluşturdukları yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.


Korona virüsü ile mücadeleye basın mensupları da katkı sunarak “Biz de varız” dediler. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileri, iş adamlarının da desteğiyle 37 gıda kolisi oluşturdu. Temel ihtiyaç maddelerinden oluşan koliler, ilçede belirlenen maddi durumu yetersiz ailelere ulaştırıldı. Basın mensupları adına konuşan Bilal Tepedelen, sahada görev yapan gazeteciler olarak virüs ile mücadeleye katkı sunmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.


Gıda kolileri dağıtımında sokak hayvanlarını da unutmayan gazeteciler, önceden temin ettikleri kedi ve köpek mamalarını da ilçenin muhtelif yerlerine bırakarak sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sundu.

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