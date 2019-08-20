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Gazeteciler yüzme öğrenecek

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen eğitimde, yüzme bilmeyen gazeteciler yüzme eğitimi verilecek.

20 Ağustos 2019 Salı 16:12
Gazeteciler yüzme öğrenecek

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen eğitimde, yüzme bilmeyen gazeteciler yüzme eğitimi verilecek.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koordine edilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında, Kayseri’de görev yapan gazetecilere yüzme eğitimi verilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yüzme havuzunda verilecek olan eğitime, gazeteciler aileleri ile birlikte katılabilecek.


Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek, eğitim hakkında bilgiler veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Türkiye genelinde başlatmış olduğu Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında yüzme bilmeyen kalmayacak. Başkanımla bir sohbet esnasında konuştuğumuzda basın mensuplarımıza, çocuklarına belirli saatlerde planlama yaparak havuzumuzda yüzme eğitimi verelim istedik. Bu proje devam bir projeydi. Gerek öğrencilerimize gerek vatandaşlarımıza Türkiye’nin her tarafında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın havuzlarında bu proje aktif bir şekilde devam ediyor.


Son zamanlarda yapılan tesisleşme hamlesiyle her branşta olduğu gibi ilimizde yüzme branşı da çok iyi durumlara gelmiş durumdadır. Bundan 7-8 yıl önce yüzme müsabakaları için il dışına 4-5 sporcu gönderirken, imdi her kategoride sporcu gönderdiğimiz gibi her yaptığımız müsabakada ilimizde 300-400 sporcu ile yapılıyor. Bu sporun gelmiş olduğu durumu gösteriyor” ifadelerini kullandı.


Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da, “


Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı Yüzme Bilmeyen Kalmasın diye bir projesi var. Bu çok doğru bir kampanyadır. Bütün bilim insanları yüzmenin en iyi spor olduğunu belirtiyor. İnsan sağlığını koruma noktasında herkesin yüzme bilmesi gerekmektedir. Bizde müdürlüğümüzü bu kampanya çerçevesinde yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Gazeteciler arasında da Yüzme Bilmeyen Kampanyası başlatıldı. Üyelerimizde bu etkinlikte bir arada olacaklar” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:12
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