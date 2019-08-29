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Gazeteciler yeni hizmet binasında basın odası talep etti

Trakya Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan ve Yönetim Kurulu üyeleri Işık Burcu Şahin, Koray Ustabaşı, Emre Sedef, Tamer Yavuz ve Mutlu Akbaşak Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt’u hizmete alınan yeni İl Emniyet Müdürlüğü binasında ziyaret etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
Gazeteciler yeni hizmet binasında basın odası talep etti

Trakya Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan ve Yönetim Kurulu üyeleri Işık Burcu Şahin, Koray Ustabaşı, Emre Sedef, Tamer Yavuz ve Mutlu Akbaşak Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt’u hizmete alınan yeni İl Emniyet Müdürlüğü binasında ziyaret etti.


Trakya Gazeteciler Derneği yönetim kurulu üyeleri yapımı tamamlanan ve kullanıma başlanan yeni İl Emniyet Müdürlüğü binasına giderek Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt hizmete alınan yeni bina ile ilgili bilgiler vererek bundan sonraki süreçte İl Emniyet Müdürlüğü olarak hizmetlerini burada sürdüreceklerini ifade etti.



Basın odası talebi iletildi


Dernek Başkanı Doğan, kentte görev yapan tüm basın mensupları adına söz konusu yeni hizmet binasında bir basın odasının temini noktasında İl Emniyet Müdürü Kurt’la fikir alışverişinde bulundu.


Emniyet Müdürü Kurt, mevzuatla ilgili durumu kontrol ederek mümkün olduğu takdirde basın odası ile ilgili çalışmaları başlatacaklarının sözünü verdi.


Daha sonra TGD yönetim kurulu üyeleri görevli memurlar tarafından yeni hizmet binasını gezdi ve şubelerle ilgili bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
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