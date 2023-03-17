Gazeteciler ve STK temsilcileri deprem bölgesinde

Anadolu Yayıncılar Derneği Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerini ve medya mensuplarını deprem bölgesine götürüyor. Büyük deprem felaketi sonrasında İletişim Başkanlığının desteğiyle bölgede yapılan çalışmalar gazeteciler tarafından yerinde gözlemlenecek. Konteyner kent ve çadır ziyareti yapılacak. Vatandaşla bir araya gelinecek.

Ziyaret kapsamında depremde zarar gören Hatay, Gaziantep ve Osmaniye illeri ziyaret edilecek. “6 Şubat Asrın Felaketi, Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya Deprem Bölgesinde” programı ile Bölge halkının sorunları yerinde tespit edilecek. Yapılması gerekenler gündeme taşınacak. Öte yandan devletimizin yapmış olduğu çalışmalar hakkında yetkili isimlerden bilgi alınacak. Ziyaretin ilk günü Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz katılım sağlayan gazetecilere bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verecek.

Gaziantep ilinde Konteyner kent ve çadır ziyaretleri yapılarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bölgede yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verecek.

Programın 2. Gününde Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Gazetecilerle bir araya gelerek Hatay ilimizi etkileyen yıkıcı depremin ardından yapılan çalışmalar ve gelinen son durumu paylaşacak.

Gazeteciler burada da depremden en çok etkilenen Antakya ve İskenderun gibi bölgelerde depremzedelerle konuşacak, yetkililerden bilgi alacaklar.

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Programa ilişkin açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Depremde asrın felaketini yaşadık. Ölenlere Allah rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyorum dedi.

Bu depremde devletimiz yaraları sarıyor diyen Burhan, Bizler de medya kuruluşları olarak hem yerel medyamızın hem de vatandaşlarımızın yanında olmak istedik. Hatay, Gaziantep ve Osmaniye illerimizi kapsayan bir program yapıyoruz. İletişim Başkanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Medya dayanışması ile deprem bölgesinde olacağız. Tek temennimiz yaraların biran evvel sarılması dedi.

“6 Şubat Asrın Felaketi, Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya Deprem Bölgesinde” programı ile gazeteciler ve STK Temsilcileri 18,19 Mart tarihlerinde deprem bölgesinde olacaklar.