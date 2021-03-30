  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Gazeteciler ne zaman korona aşısı olacak? Gazetecilere aşı yapılacak mı?
Sağlık

Gazeteciler ne zaman korona aşısı olacak? Gazetecilere aşı yapılacak mı?

Kim ne zaman korona aşısı olacak? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun belirlediği sıralamaya göre aşılama çalışmaları sürüyor. Pek çok gazeteci kendilerine aşı sırasının ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, kim ne zamana aşı olur?

Yeniakit Publisher
2021-03-30 21:52:00 -
Gazeteciler ne zaman korona aşısı olacak? Gazetecilere aşı yapılacak mı?

Türkiye’de 15 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Gazeteciler ne zaman aşı olacaklarını araştırmaya başladı. Peki, kim ne zaman aşı olacak?

Gazeteciler ne zaman korona aşısı olacak? Gazetecilere aşı yapılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının ne zaman aşı olacağını açıkladı. Bakan Koca, “60 yaş, riskli ve kronik hasta grubuna aşıya başladık. Emniyet, güvenlik ve yargıdaki çalışanlarla ilgili de önümüzdeki günlerde başlamış olacağız. Dolayısıyla sıra hizmet sektörü ve sizlere gelmiş oldu" diye konuştu.

Aşı takvimi

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak. 

Kim hangi aşıyı olacak? Kim Çin kim Alman aşısı olacak?
Kim hangi aşıyı olacak? Kim Çin kim Alman aşısı olacak?

Sağlık

Kim hangi aşıyı olacak? Kim Çin kim Alman aşısı olacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi

"Süveyş Kanalı" krizi sonrası çarpıcı Libya detayı! Türkiye bu hamleyi yaparsa...

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Süveyş Kanalı'nda yaşanan gemi krizinin Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı konusunda Lib..
Dikkat çeken çıkış! Türkiye doğal gaz yerine bunu kullanabilir
Ekonomi

Dikkat çeken çıkış! Türkiye doğal gaz yerine bunu kullanabilir

ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gökalp, Türkiye'nin evlerde doğal gaz yerine hidrojen kullanabileceğini söy..
Türk savaş uçaklarından Rus bombardıman uçağına engelleme
Gündem

Türk savaş uçaklarından Rus bombardıman uçağına engelleme

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Rus bombardıman ve savaş uçaklarına önleme takip için Norveç, İngiltere, Belçika, İtalya, Romanya, Bulgari..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay