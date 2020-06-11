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Aktüel

Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 19:20:05 -
Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi

ANKARA (AA) - "Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da gözaltına alınan Dükel, Yıldız ve bir astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanacak.

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