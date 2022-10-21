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Siyaset Gazeteciler görmek isteyince topukladı! Açılış var ekmek yok
Siyaset

Gazeteciler görmek isteyince topukladı! Açılış var ekmek yok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından şov amaçlı törenle açılan İBB Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası üretime başlamadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 15:57:00 - 2022-10-21 16:05:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından göstermelik bir törenle açılan İBB Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası, o gün bugündür çalışmıyor.

İBB Başkanının, halka ekmek üretmesi için kurulan fabrikayı şov amaçlı kullandıktan sonra çürümeye terk etmesine tepki göstermek, fabrikanın üretime başlaması çağrısında bulunmak amacıyla AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bölgeye gitti.

Kabaktepe, fabrikanın önünde basın açıklaması yaparken CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkan adayı ve Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama provokasyon girişiminde bulundu.

"Neden fabrika çalışmıyor?", "3 ayda kaç ekmek ürettiniz?" sorularına cevap dahi veremeyen Özgen Nama basın mensuplarının fabrikayı ziyaret etme tekliflerini ise geri çevirdi.

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