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Gazeteciler Cemiyeti’nin BİK vurgunu

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin, başında bulunduğu cemiyetin çıkardığı adı var kendisi yok “24 Saat Gazetesi” vasıtasıyla BİK’ten yılda 1 milyon 529 bin lira alıyor.

23 Temmuz 2019 Salı 10:14
Gazeteciler Cemiyeti’nin BİK vurgunu

Genel merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Nazmi Bilgin’in ‘makam otomobili filosu’ skandalının ardından yeni bir olayı daha patlak verdi. CHP ağzıyla konuşarak hükümet karşıtlığı yapan Bilgin’in, 24 Saat Gazetesi isimli bir yayın organı üzerinden Basın İlan Kurumu’ndan (BİK) milyonlarca liralık ilan parası aldığı belirlendi. Söz konusu gazetenin internet sayfası dahi güncel içeriklerden yoksunken ve herhangi bir bayide gazete olarak bulmak mümkün değilken, ucuz ayak oyunlarıyla yılda 1 buçuk milyon liradan fazla ilan geliri elde ettiği bildirildi. Gazetelerin ayakta kalması için önemli gelir kaynaklarından biri olan BİK parasını, hiçbir bayide kolay kolay bulunmayan bir gazete üzerinden cemiyet kasasına aktaran Bilgin’in böylece yurtdışı ve yurtiçi gezileri için kaynak oluşturduğu kaydedildi.

Bayide yok geliri milyon!

Yazılı basının can damarlarından olan BİK ilan paraları, Türkiye’de basının bitme noktasına geldiğini iddia eden Bilgin ve ekibi tarafından hortum misali çekiliyor. 24 Saat Gazetesi isimli bir matbuat çıkaran TGC, sadece 2017 yılında 1 milyon 528 bin 910 liralık geliri kasasına koymuş. Bayilerde dahi zor bulunan bir gazetenin milyonlarca liralık reklam geliri alması, cemiyetin AK Parti iktidarına yönelik söylemlerinin mesnetsizliğini de gözler önüne seriyor.

İdeolojik hamasetle vurgun

Cemiyetin 2018 yılı faaliyet raporundaki veriler, BİK sömürüsünün bir yılla sınırlı kalmadığını da adeta ifşa ediyor. Cemiyetin, BİK’ten 2015 yılında 1 milyon 33 bin 686 lira, 2016 yılında ise 1 milyon 234 bin 701 Türk Lirası gelir elde ettiği gözüküyor. Her yıl artan bir gelir trendine rağmen, hükümetin gazeteleri desteklemediği ve basın yayın kuruluşları arasında ayrımcılık yaptığını iddia eden Bilgin’in tavrı ‘bu kadar da olmaz’ dedirtiyor. Sadece 3 yılda 4 milyona yakın bir gelir elde eden cemiyetin, adı var kendisi yok bir gazete üzerinden devleti zarara uğratması da kamu vicdanını yaralıyor. BİK üzerinden milyonlarca lira kazanılan 24 Saat Gazetesi’nin baskı giderlerini 662 bin 681 lira olarak gösteren cemiyetin gazetesinin, kolay kolay hiçbir bayide bulunmaması ise kafalarda soru işareti doğuruyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:14
  1. Ankara
  2. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Nazmi Bilgin
  3. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
  4. makam otomobili filosu
  5. CHP
  6. 24 Saat Gazetesi
  7. Basın İlan Kurumu (BİK)
  8. AK Parti
  9. Türk Lirası

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