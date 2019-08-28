Gazeteciler Cemiyeti, gazete patronları ile Kırşehir milletvekillerinden yerel medyaya destek istedi KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri; gazete patronları ile Kırşehir milletvekillerini ziyaret ederek yerel medyaya destek istedi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri; gazete patronları ile Kırşehir milletvekillerini ziyaret ederek yerel medyaya destek istedi.

Kırşehir milletvekilleri Metin İlhan ve Mustafa Kendirliyi ziyaret eden medya temsilcileri, ’Yerel Basın Acil Durum Bilgi Notu’ başlıklı dosya vererek yerel de basının yaşadığı sorunları anlattı. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu adına yapıldığı belirtilen ziyaretlerde açıklamada bulunan Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, “Ülkemiz için vazgeçilmez bir kamu görevini yerine getiren medya kuruluşlarımız, zor günler yaşamakta; hatta ‘hayatiyet sorunu’ ile karşı karşıya bulunmaktadır. Yerel medya kuruluşlarımız kapanmanın eşiğindedir. ‘Acil durum özet raporumuzda’ medya sektörünün içinde bulunduğu durum, sorunlar ve atılması gereken adımlara ilişkin görüşlerimiz yer almaktadır" dedi

Kırşehir milletvekillerine iletilen ’Yerel Basın Acil Durum Bilgi Notu’ ile medya temsilcilerinin yaşadığı sorunların yanı sıra çözüm önerileri de aktarılarak destek talepleri anlatıldı.

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