Gazeteci-Yazar Selda Avcı: Medya elden geçirilmeli

Yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalında gazeteci Mehmet Özmen'in sorularını yanıtlayan Gazeteci-Yazar Selda Avcı, "Medyadaki şiddet ve etkileri" konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Özmen: Ahlaksızlık ve şiddetin kaynağı medya mı?

Selda Avcı: Çocuklarımızın zihinlerini bulandırıp kirletiyorlar. Dizilerde alkol, sigara ve ahlaki yapıya uymayan davranışlar normalmiş gibi gösterilerek çocuklarımıza empoze ediliyor. Çocuklarımız bunları izleyerek büyüyor. Medya gerçekten çok güzel bir şekilde elden geçirilmeli. Toplum her geçen gün kötüye gidiyor. Bunun sebebinin medya olduğunu düşünüyorum. Müslüman Türk toplumu özentilikle başka yönlere çekilmeye çalışılıyor.

Mehmet Özmen: Ahlaksız diziler aileyi nasıl etkiliyor?

Selda Avcı: Ahlaksız diziler konusunda sıkı önlemler alınmalı. Eşcinsellik gözümüze sokularak gençlerimizin zihinleri bulandırılıyor. Bu konuda birtakım önlemler alınmalı. Televizyon kanalları seçici olmalı ve reyting uğruna insanların ahlaki değerlerine dokunmamalı. Böyle dizilere asla yer verilmemeli.

Payitaht Abdülhamid ve Kuruluş Osman gibi kaliteli ve kültürel dizilere daha çok yer verilmeli. Çocuklara kötü örnek olacak diziler yerine tarihi kültürü öğretecek dizi ve programlar ön plana çıkarılmalı.

Çocuklar bir plak gibi bütün izlediklerini hafızasına kaydediyor. Ancak aile bunun farkında değil. Çocuk sokakta birbirine sarılıp gezen insanları gördüğü zaman alkol ve sigara kullananları gördüğü zaman yadırgamıyor. Çünkü televizyondada aynısını görüyor. Çocuk bunları kendisine örnek alıyor. Çocukların yanında uygunsuz diziler ve filmler izletilmemeli.

Öte yandan evlilik programları kalktı ancak şu çok yanlış. Cinayet işlenen programlar ele alınıyor. Bunlarda insanlara kötü örnek oluyor.

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